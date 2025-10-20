terça-feira, 21/10/2025

CHAPADÃO DO SUL: Conselho tutelar do município recebe veículo 0 km.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na manhã desta sexta-feira (17), o prefeito Walter Schlatter, acompanhado da primeira-dama Michelle Schlatter e do vice-prefeito Defensor Ernany Machado, esteve na sede do Conselho Tutelar para realizar a entrega oficial de um veículo 0km, adquirido com recursos de emenda impositiva apresentada pelos vereadores Cícero Barbosa- Mika, presidente da Câmara Municipal, e Vanderson Cardoso.

O ato contou também com a presença da secretária de Assistência Social, Renata Machado, da secretária adjunta Lizéia Vloger, servidores do Conselho Tutelar, integrantes do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e demais representantes do poder público.

O investimento, no valor de R$ 150 mil, representa um importante reforço à estrutura do Conselho Tutelar, que há muitos anos não recebia um veículo novo. Com a nova aquisição, o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ganha mais agilidade, conforto e segurança.

Atualmente, o Conselho Tutelar de Chapadão do Sul realiza cerca de 1.000 atendimentos por ano. Somente neste semestre, mais de 500 jovens já foram acompanhados pela equipe, que atua na proteção e garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Durante a entrega, a secretária Renata Machado agradeceu ao Executivo pela prioridade dada à aquisição do veículo e ao Legislativo pelo reconhecimento da importância das políticas voltadas à infância e juventude.

Em um gesto simbólico de gratidão, a presidente do CMDCA, Josemary Souza , entregou ao prefeito Walter Schlatter e ao vereador Mika uma moção de agradecimento, reconhecendo o empenho e a rapidez na aquisição do veículo, que chega para somar no trabalho diário de proteção às crianças e adolescentes do município.

O novo veículo passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Assistência Social e será utilizado nas ações do Conselho Tutelar, fortalecendo a rede municipal de proteção à infância e adolescência.

GERAL

