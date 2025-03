Cervejaria Normandia: Transformando Obstáculos em Oportunidade

Luiza Leite e Gabriel Dresch, de Chapadão do Sul, superaram desafios com a criação da Cervejaria Normandia. Proprietários de um bar, enfrentavam problemas constantes no fornecimento de chopp, com atrasos e entregas não realizadas. Buscando soluções, decidiram produzir o próprio chopp. O apoio do Senar/MS, por meio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria, foi fundamental. A orientação especializada permitiu que estruturassem o processo de produção e formalizassem o negócio.

Com a ajuda do Senar/MS, o casal superou barreiras legais e ampliou suas perspectivas. Inicialmente, projetavam atender dois ou três municípios, mas o Senar mostrou que poderiam atingir 17. A qualidade e a capacitação que receberam ajudaram a transformar a cervejaria em uma referência regional. A trajetória também foi marcada por um momento de dor pessoal: a perda de um filho durante a pandemia. A produção de chopp, no entanto, foi a forma que encontraram para superar o luto.

Hoje, a Cervejaria Normandia produz 8 mil litros mensais e sonha em alcançar 30 mil. A história de Luiza e Gabriel é um exemplo de resiliência, determinação e como o apoio técnico pode fazer a diferença no crescimento de um negócio no campo.