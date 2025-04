CDL-CG apoia investigação sobre transporte público e defende melhorias para trabalhadores do comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) considera de extrema importância a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Consórcio Guaicurus, instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução do contrato de concessão do transporte coletivo da Capital. A entidade é favorável à investigação, entendendo que a transparência na gestão dos serviços públicos é fundamental para a construção de uma cidade mais justa, eficiente e segura.

A CDL acompanha com atenção todas as fases da CPI e reconhece a relevância do processo para garantir que os recursos públicos estejam sendo aplicados de forma correta e que a população – especialmente os trabalhadores e trabalhadoras do comércio – não seja penalizada por falhas estruturais no sistema de transporte.

Para o presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, a precariedade do transporte coletivo afeta diretamente a vida da população, especialmente das mulheres que trabalham no comércio. “Muitas colaboradoras do setor lojista dependem exclusivamente do transporte público para chegar ao trabalho e voltar para casa. É comum que mulheres que atuam em shoppings, bares e restaurantes esperem longos períodos por um ônibus, muitas vezes em locais pouco seguros. O sistema atual compromete sua segurança e limita suas possibilidades de atuação profissional, sobretudo no período noturno. É preciso garantir um serviço digno e eficiente para quem movimenta a economia da cidade todos os dias”, afirma.

A CDL-CG reforça a necessidade de que o processo investigativo seja conduzido com responsabilidade, seriedade e amplo acesso à informação, contribuindo com recomendações que possam resultar em melhorias reais para a mobilidade urbana de Campo Grande.