CDL Campo Grande será sede de curso internacional da Cruz Vermelha sobre saúde emocional no ambiente de trabalho

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande vai sediar, entre os dias 16 e 20 de junho, um curso internacional promovido pela Cruz Vermelha Brasileira – filial Mato Grosso do Sul. A formação terá como foco os Primeiros Socorros Psicológicos, com certificação da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), e será conduzida por uma instrutora referência na área, vinda da Dinamarca.

O curso, voltado a lideranças e profissionais de recursos humanos, tem como objetivo preparar multiplicadores para atuarem na linha de frente dos cuidados com a saúde emocional no ambiente de trabalho. Ao final da formação, os participantes estarão habilitados a implementar ações de acolhimento e orientação psicossocial em suas instituições.

Apoio à cultura do cuidado

A iniciativa é voltada a ambientes com grande circulação de pessoas — como indústrias, redes de varejo, frigoríficos e centros educacionais — onde situações de estresse, acidentes e sobrecarga emocional são frequentes. Segundo Adelaido Vila, presidente da CDL Campo Grande, a entidade vê na proposta uma oportunidade de fortalecimento da cultura de bem-estar nas empresas.

“Apoiar essa iniciativa é uma forma de fortalecer a cultura do cuidado dentro das empresas. Acreditamos que saúde mental e segurança emocional também são pilares de produtividade e bem-estar no ambiente de trabalho”, afirma o presidente.

Campo Grande na vanguarda da saúde mental

Para Aline Tagliaferro, presidente da Cruz Vermelha Brasileira – filial MS, o curso representa um avanço estratégico para a capital.

“Trazer o Curso de Formação de Formadores em Primeiros Socorros Psicológicos para Campo Grande, com certificação internacional da IFRC, é posicionar nossa capital na vanguarda do cuidado com a saúde mental. Agradecemos imensamente à CDL por abraçar esta causa conosco. Em um mundo cada vez mais desafiador, capacitar profissionais para oferecerem apoio psicossocial qualificado não é apenas um diferencial, mas uma necessidade. Esta formação permitirá que empresas, escolas e diversas instituições da nossa cidade tenham pessoas preparadas para agir com empatia e técnica em momentos críticos, promovendo bem-estar e prevenindo o agravamento de crises”, destaca.

Atuação local da Cruz Vermelha

Presente no Brasil desde 1908, a Cruz Vermelha é reconhecida como sociedade de socorro voluntário auxiliar dos poderes públicos. Em Mato Grosso do Sul, a filial conta com 220 voluntários cadastrados e já realizou ações como a doação de cerca de 300 quilos de alimentos e mais de mil peças de roupas, beneficiando diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade.

Como participar

Os interessados em participar do curso “Primeiros Socorros Psicológicos: Formação de Formadores” podem se inscrever clicando aqui.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 4042-7022.