sexta-feira, 31/10/2025

CBF pode trazer final da Libertadores para solo brasileiro, afirma presidente

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: CONMEBOL LIBERTADORES

O presidente da CBF, Samir Xaud, comentou sobre a possibilidade de transferir a final da Libertadores de 2025, entre Palmeiras e Flamengo, para o Brasil. A decisão oficial está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Samir acompanhou a goleada do Palmeiras sobre a LDU e conversou com a imprensa na zona mista do Allianz Parque, em São Paulo. Ele destacou que a final é organizada pela Conmebol, mas que a CBF pode intermediar caso os clubes tenham interesse em jogar em solo brasileiro.

“Se os clubes se manifestarem, a CBF vai ajudar nesse diálogo com a Conmebol, mas a decisão final é deles”, afirmou Xaud.

As cidades de Belém e Brasília se ofereceram para sediar o confronto. Segundo o presidente, agora é preciso aguardar a posição dos times.

Flamengo e Palmeiras garantiram suas vagas na final após vitórias expressivas em jogos de ida das semifinais. A venda de ingressos ainda não foi confirmada, embora a Conmebol tenha divulgado um pré-cadastro para interessados.

