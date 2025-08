Cavalos são resgatados de transporte irregular em MS; motorista é autuado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último sábado (02), um caminhão que transportava 33 cavalos de forma irregular e sob evidentes maus-tratos, em Ivinhema, Mato Grosso do Sul. O flagrante ocorreu no km 145 da BR-376, durante uma abordagem de rotina.

O veículo, um VW/PM1000TAO, era conduzido por um homem que não apresentou documentação fiscal ou sanitária dos animais. Ele informou que os cavalos seriam levados para um assentamento rural em Tacuru (MS), mas não possuía autorização para o transporte.

Durante inspeção da equipe da IAGRO/MS de Nova Andradina, foram constatadas lesões cutâneas graves nos equinos e excesso de animais na carga, configurando violação das normas de bem-estar animal. Os animais e o veículo foram deixados sob a responsabilidade da agência sanitária, que adotará as medidas legais.

O motorista poderá responder por maus-tratos, transporte irregular de animais e transporte de mercadoria sem nota fiscal.