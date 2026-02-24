Cassilândia terá noite especial com atrações culturais durante etapa do Estadual de Motocross

Além da grande disputa que promete agitar a pista de motocross no tradicional Balneário do Salto, no Rio Aporé, Cassilândia também preparou uma programação especial para toda a família na noite de sábado, dia 7.

A partir das 19h (MS), a Praça São José será o ponto de encontro da população e visitantes, oferecendo um espetáculo repleto de diversão, cultura e música ao vivo.

O destaque da noite será o show eletrizante do grupo Jacaré Du Brejo, que promete encantar o público com manobras radicais, muito humor e interação, garantindo momentos de alegria para crianças e adultos. A programação também contará com atrações infantis, reforçando o convite para que as famílias participem e aproveitem o evento.

Para encerrar a noite em grande estilo, haverá música ao vivo com Rodrigo Nunes e Banda, animando o público com um repertório especial.

A iniciativa integra a programação paralela à etapa do Campeonato Estadual de Motocross, fortalecendo o esporte, o lazer e a cultura no município. A realização é do SETESC e da Prefeitura Municipal de Cassilândia, com organização da FEMEMS.

A orientação é para que a população prestigie o evento e aproveite a oportunidade de celebrar mais um grande momento esportivo e cultural em Cassilândia.

Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de Cassilândia