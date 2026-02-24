quarta-feira, 25/02/2026

Cassilândia terá noite especial com atrações culturais durante etapa do Estadual de Motocross

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Além da grande disputa que promete agitar a pista de motocross no tradicional Balneário do Salto, no Rio Aporé, Cassilândia também preparou uma programação especial para toda a família na noite de sábado, dia 7.

A partir das 19h (MS), a Praça São José será o ponto de encontro da população e visitantes, oferecendo um espetáculo repleto de diversão, cultura e música ao vivo.

O destaque da noite será o show eletrizante do grupo Jacaré Du Brejo, que promete encantar o público com manobras radicais, muito humor e interação, garantindo momentos de alegria para crianças e adultos. A programação também contará com atrações infantis, reforçando o convite para que as famílias participem e aproveitem o evento.

Para encerrar a noite em grande estilo, haverá música ao vivo com Rodrigo Nunes e Banda, animando o público com um repertório especial.

A iniciativa integra a programação paralela à etapa do Campeonato Estadual de Motocross, fortalecendo o esporte, o lazer e a cultura no município. A realização é do SETESC e da Prefeitura Municipal de Cassilândia, com organização da FEMEMS.

A orientação é para que a população prestigie o evento e aproveite a oportunidade de celebrar mais um grande momento esportivo e cultural em Cassilândia.

Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de Cassilândia

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Quinta, 19 de fevereiro de 2026. Hoje é Dia de São Conrado. Manchetes do Correio do Estado: - Carnaval deste ano superou violência nas rodovias em 2025... -PL...
Leia mais

Homem é denunciado por assédio a prima na Vila Popular

Milton - 0
Suspeito tentou beijar vítima à força e enviava mensagens de cunho sexual Uma mulher de 36 anos registrou boletim de ocorrência na DEAM após relatar...
Leia mais

Ponte Internacional da Rota Bioceânica entra na fase final com “beijo” entre os lados previsto para maio de 2026

ANELISE PEREIRA - 0
Obra icônica para a economia sul-americana, a Ponte Internacional da Rota Bioceânica, que vai ligar o município sul-mato-grossense de Porto Murtinho a Carmelo Peralta,...
Leia mais

Bombeiros de MS estão entre os mais requisitados do País

Milton - 0
Dados do Ministério da Justiça apontam média de 114 ocorrências diárias em 2025 O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul realizou 41,6 mil...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia