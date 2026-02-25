Cassilândia conquista Selo Prata do Sebrae como referência em atendimento

Cassilândia alcançou um marco histórico na manhã do dia 25 de fevereiro ao receber o Troféu Prata do Selo Sebrae de Referência em Atendimento, concedido pelo Sebrae MS. A conquista destaca o trabalho desenvolvido pela Sala do Empreendedor do município no fortalecimento do apoio aos pequenos negócios ao longo de 2025.

Esta é a primeira vez que Cassilândia supera a categoria bronze, avançando para o selo prata e consolidando sua evolução na qualidade dos serviços prestados aos empreendedores locais.

Ao todo, das 67 Salas do Empreendedor existentes em Mato Grosso do Sul, apenas 40 se inscreveram para a avaliação. Destas, somente 19 foram premiadas com os troféus prata ou ouro — um reconhecimento que reforça o protagonismo de Cassilândia no cenário estadual.

A conquista foi resultado do cumprimento de critérios rigorosos relacionados ao desempenho da equipe, organização interna, qualidade no atendimento e impacto das ações no ambiente de negócios local, garantindo a pontuação necessária para atingir o selo prata.

Estiveram presentes na cerimônia de premiação a atendente da Sala do Empreendedor, Salma Yliene Borges; o diretor de Desenvolvimento Econômico, Basileu Cordeiro; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Edson Bobadilha; e o vereador Max Estevo.

A premiação reforça o compromisso da Prefeitura Municipal de Cassilândia com o desenvolvimento econômico, a valorização do empreendedorismo e a qualificação constante do atendimento oferecido à população, consolidando o município como referência regional no apoio ao pequeno negócio.