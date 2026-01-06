quarta-feira, 7/01/2026

Casal é detido pela PM após fuga em motocicleta

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Militar

Na noite de segunda-feira (5) a PM prendeu um homem e uma mulher após perseguição no bairro Jardim América em Paranaíba. O casal desobedeceu ordens de parada e colocou pedestres em risco durante a fuga em alta velocidade. Ao final, os suspeitos foram abordados dentro de uma residência, onde foi encontrada maconha escondida e R$ 1.796 em espécie. A mulher tentou impedir a ação policial, enquanto o homem revelou estar descumprindo medida judicial de recolhimento noturno.

O piloto da moto responderá por dirigir sem CNH. A motocicleta foi apreendida e os procedimentos legais foram realizados na Delegacia de Polícia Civil. A ação foi registrada pelo 13º Batalhão de Polícia Militar, reforçando o combate ao tráfico e à desobediência em Paranaíba. A população foi alertada sobre os riscos de infrações de trânsito e descumprimento judicial.

A operação demonstra a atuação contínua da PM em garantir segurança e ordem na cidade.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

VÍDEO: Homem é morto a facadas em academia

Milton - 0
Uma discussão por ciúmes entre dois ex-conhecidos terminou em tragédia em Londrina, norte do Paraná. David Schmidt Prado, de 37 anos, foi esfaqueado e...
Leia mais

Vereador Veterinário Francisco participa de reunião sobre aumento do IPTU, redução do desconto de 10% à vista e taxa do lixo em Campo Grande

Milton - 0
O vereador Veterinário Francisco participou, nesta segunda-feira (5), de uma reunião na Câmara Municipal de Campo Grande com outros parlamentares para debater o aumento...
Leia mais

9 em cada 10 pneus têm destinação correta no Brasil

Milton - 0
Desde 2009, o Brasil alcança de forma recorrente o índice de que cerca de 9 em cada 10 pneus inservíveis recebem destinação ambientalmente adequada,...
Leia mais

Protestos em São Paulo pedem libertação de Maduro

Milton - 0
Na tarde de segunda-feira (5), sindicatos, movimentos sociais e estudantes se reuniram em frente ao Consulado dos Estados Unidos, em São Paulo, para protestar...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia