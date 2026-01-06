Casal é detido pela PM após fuga em motocicleta

Na noite de segunda-feira (5) a PM prendeu um homem e uma mulher após perseguição no bairro Jardim América em Paranaíba. O casal desobedeceu ordens de parada e colocou pedestres em risco durante a fuga em alta velocidade. Ao final, os suspeitos foram abordados dentro de uma residência, onde foi encontrada maconha escondida e R$ 1.796 em espécie. A mulher tentou impedir a ação policial, enquanto o homem revelou estar descumprindo medida judicial de recolhimento noturno.

O piloto da moto responderá por dirigir sem CNH. A motocicleta foi apreendida e os procedimentos legais foram realizados na Delegacia de Polícia Civil. A ação foi registrada pelo 13º Batalhão de Polícia Militar, reforçando o combate ao tráfico e à desobediência em Paranaíba. A população foi alertada sobre os riscos de infrações de trânsito e descumprimento judicial.

A operação demonstra a atuação contínua da PM em garantir segurança e ordem na cidade.