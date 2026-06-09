Funsat oferece 940 vagas nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta terça-feira (9) um total de 940 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 150 empresas e contemplam 117 profissões diferentes. 

Entre as funções com maior número de vagas estão açougueiro (35), atendente de lanchonete (20), auxiliar de linha de produção (59), frentista (15), operador de processo de produção (14) e separador de material reciclável (4). 

Também há oportunidades que não exigem experiência anterior. Nesta modalidade, os destaques são para assistente jurídico (2), fiel de depósito (4), pedreiro (3) e técnico de frutas e hortaliças (3). Para participar dos processos seletivos, é necessário que a área de interesse esteja registrada no cadastro do trabalhador no Sine (Sistema Nacional de Emprego). 

Para pessoas com deficiência (PCD), são ofertadas 56 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (50), repositor de mercadorias (4) e empacotador à mão (2). 

Os atendimentos ocorrem das 7h às 13h na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O encaminhamento para vagas PCD é realizado no Guichê 1 da Agência de Empregos. 

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