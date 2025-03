Casal de Corumbá movimenta milhões em esquema de tráfico de drogas

Na Operação Facilem Vitam, deflagrada pelo Garras em fevereiro, a polícia identificou um casal de Corumbá, Claudilene Teixeira de Arruda e Augusto Cézar Pires da Costa, envolvidos no tráfico de cocaína. Enquanto Claudilene foi presa, Augusto segue foragido. Durante 33 meses de monitoramento, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que mais de R$ 24 milhões passaram pelas contas do casal.

A maior parte do dinheiro foi movimentada entre 2023 e 2024, com saques em caixas eletrônicos e boca do caixa. Apesar de morarem em uma casa simples, as grandes quantias levantam suspeitas de que eram laranjas de líderes do tráfico.

Os investigadores também destacam a ostentação de imóveis e carros de luxo pelos principais envolvidos, Lucas Pereira da Costa e Matheus Henrique Lemos Diniz, que continuam sendo investigados.