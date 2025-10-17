Casa Rosa participa de novos mutirões de saúde em Campo Grande e no interior durante o Outubro Rosa

A instituição leva apoio técnico, equipe voluntária e atendimentos gratuitos, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O mês de outubro segue com uma série de ações voltadas à prevenção do câncer de mama e à promoção da saúde da mulher e do homem.

A Casa Rosa, referência em atendimentos gratuitos pelo SUS, participa como parceira em diferentes mutirões que acontecem em Campo Grande e no interior do Estado, além de promover ações próprias de atendimento e conscientização.

As atividades fazem parte da programação do Outubro Rosa 2025 e têm o objetivo de levar informação, diagnóstico precoce e acolhimento a quem mais precisa, reforçando o compromisso da Casa Rosa com a saúde pública e com o cuidado integral.

📅 Confira a programação dos próximos mutirões:

18 de outubro – das 7h às 12h

📍 Sede da Casa Rosa

💞 Mutirão Outubro Rosa da FUMAGROS, com apoio do SBT/MS e parceria da Casa Rosa, voltado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

(também haverá atendimento para saúde do homem)

25 de outubro – das 7h30 às 13h

📍 Distrito de Anhanduí – Escola Municipal Professor Isauro Bento Nogueira

🌻 Programa Todos em Ação, promovido pela Prefeitura de Campo Grande. A Casa Rosa participa como parceira, oferecendo orientações e atendimentos gratuitos à população local.

31 de outubro – 7h às 12h

📍 Distrito de Taboco – Corguinho/MS

💕 Mutirão Casa Rosa, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Corguinho, ampliando o acesso à saúde e aos exames preventivos no interior do Estado.

Durante as ações, serão realizados atendimentos médicos e de enfermagem, exames clínicos de mama, orientações sobre saúde preventiva e encaminhamentos via SUS. As equipes da Casa Rosa também reforçam a importância do diagnóstico precoce, que aumenta significativamente as chances de cura do câncer de mama.

“Nosso trabalho é salvar vidas e levar a saúde pública mais perto de quem precisa. O Outubro Rosa é um movimento de conscientização, mas também de ação concreta, e é isso que a Casa Rosa vem fazendo ao longo do ano todo”, destaca o médico mastologista e voluntário da instituição, Dr. Victor Rocha.

Com mais de 12 mil atendimentos gratuitos e 230 casos de câncer de mama diagnosticados desde sua implantação, a Casa Rosa consolidou-se como referência nacional em atendimento humanizado, gratuito e de qualidade pelo SUS, mostrando que é possível unir solidariedade, ciência e cuidado.

Acompanhe as ações da Casa Rosa:

Instagram: @casarosa.cg