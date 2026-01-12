Casa Rosa divulga primeiro mutirão de saúde de 2026 com atendimentos para homens e mulheres

A Casa Rosa inicia o ano de 2026 reforçando seu compromisso com a saúde pública e o cuidado humanizado ao anunciar o primeiro mutirão de saúde do ano, que será realizado no dia 07 de fevereiro, das 7h às 12h, na sede da instituição, em Campo Grande.

O mutirão será realizado na Rua Apetubas, nº 181, no bairro Tijuca 2, próximo ao Terminal Aero Rancho, e contará com atendimentos voltados à saúde do homem e da mulher, com foco na prevenção, orientação e cuidados essenciais, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Casa Rosa, o atendimento será realizado em sistema de porta aberta, por ordem de chegada, respeitando as prioridades previstas em lei, garantindo organização, equidade e acolhimento à população.

Desde a sua abertura, a Casa Rosa já realizou mais de 13,5 mil atendimentos, resultando em 247 diagnósticos de câncer de mama, números que reforçam a relevância do trabalho desenvolvido pela instituição na promoção da saúde e no diagnóstico precoce da doença.

O médico mastologista voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, destaca a importância da iniciativa como ferramenta essencial de cuidado e prevenção.

“Os mutirões são fundamentais para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas, e ações como essa permitem que mais pessoas sejam acolhidas, orientadas e cuidadas no tempo certo”, afirmou.

A iniciativa integra o calendário de ações da instituição, que se consolidou como referência em mutirões de saúde, atuando na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças, especialmente aquelas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

A Casa Rosa reforça a importância da participação da comunidade e orienta que os interessados compareçam com antecedência e portando documentos pessoais, cartão do SUS e exames anteriores, caso possuam.

Com ações como essa, a instituição reafirma sua missão de promover saúde, cuidado e acolhimento, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde pública e fortalecendo a prevenção como principal ferramenta para salvar vidas.