segunda-feira, 9/02/2026

Carvoaria ilegal é fechada em área urbana da Capital

Operação Conjunta da Polícia Ambiental e DECAT

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Reprodução

Fábrica de carvão para narguilé funcionava sem licença e representava risco à saúde pública

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental e a DECAT resultou, nesta terça-feira, no fechamento de uma carvoaria ilegal localizada em plena área urbana da capital. A ação foi motivada por denúncias de emissão de fumaça e resíduos em uma região densamente povoada, onde moradores vinham reclamando da poluição. No local, os agentes confirmaram a produção de carvão específico para narguilé, com dois fornos ativos alimentados por lenha e fibra de coco, funcionando sem qualquer licença ambiental.

A instalação entre residências configurava risco à saúde pública, podendo causar danos respiratórios devido à queima irregular de materiais. Durante a operação, foram apreendidos 450 kg de carvão, os fornos foram interditados, a produção paralisada e os responsáveis presos em flagrante. Além disso, a carvoaria recebeu autuação no valor de R$ 150.000,00. Autoridades reforçaram que a fiscalização continuará para prevenir novas irregularidades e proteger os moradores.

A ação é considerada um alerta sobre os perigos da operação de indústrias poluidoras em áreas urbanas. A comunidade foi orientada a denunciar atividades suspeitas para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. O caso evidencia a importância da atuação integrada entre órgãos de fiscalização e da população na preservação ambiental.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Confronto com policial de folga termina com morte no Jardim Carioca

Milton - 0
Suspeito teria tentado agredir militar com chave de fenda Acir Dias de Oliveira, de 52 anos, morreu na noite desta quarta-feira (4) após se envolver...
Leia mais

Gerson Claro destaca estabilidade institucional e parceria entre Poderes na abertura do ano legislativo

Milton - 0
O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, reforçou a importância da parceria entre os Poderes e da...
Leia mais

AQUIDAUANA: Camisão mais limpo, equipe realiza retirada de materiais inservíveis

ANELISE PEREIRA - 0
Dando continuidade ao cronograma de trabalho, a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais realizou, nesta quinta-feira, a retirada de materiais inservíveis...
Leia mais

Fraternidade São Pio X agenda reunião com prefeito da Doutrina da Fé

Milton - 0
Encontro busca criar instrumentos de colaboração e evitar rupturas nas relações entre a Fraternidade e a Santa Sé Um encontro entre o cardeal Victor Manuel...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia