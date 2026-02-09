Carvoaria ilegal é fechada em área urbana da Capital

Fábrica de carvão para narguilé funcionava sem licença e representava risco à saúde pública

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental e a DECAT resultou, nesta terça-feira, no fechamento de uma carvoaria ilegal localizada em plena área urbana da capital. A ação foi motivada por denúncias de emissão de fumaça e resíduos em uma região densamente povoada, onde moradores vinham reclamando da poluição. No local, os agentes confirmaram a produção de carvão específico para narguilé, com dois fornos ativos alimentados por lenha e fibra de coco, funcionando sem qualquer licença ambiental.

A instalação entre residências configurava risco à saúde pública, podendo causar danos respiratórios devido à queima irregular de materiais. Durante a operação, foram apreendidos 450 kg de carvão, os fornos foram interditados, a produção paralisada e os responsáveis presos em flagrante. Além disso, a carvoaria recebeu autuação no valor de R$ 150.000,00. Autoridades reforçaram que a fiscalização continuará para prevenir novas irregularidades e proteger os moradores.

A ação é considerada um alerta sobre os perigos da operação de indústrias poluidoras em áreas urbanas. A comunidade foi orientada a denunciar atividades suspeitas para evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. O caso evidencia a importância da atuação integrada entre órgãos de fiscalização e da população na preservação ambiental.