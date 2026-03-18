quarta-feira, 18/03/2026

Carro que arrancou perna de mulher é localizado coberto por panos no São Conrado

Vítima segue internada em estado grave na UTI

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Motorista fugiu sem prestar socorro

A Polícia Civil localizou, nesta quarta-feira (18), o veículo suspeito de atropelar Jamile Domingues, de 42 anos, na rua Brilhante, em Campo Grande. O motorista fugiu sem prestar socorro após o acidente, registrado na madrugada de sábado (14). O carro, de cor preta, foi encontrado por equipes da 6ª Delegacia de Polícia Civil em uma residência no bairro São Conrado. Conforme apurado, o automóvel estava coberto por panos, em possível tentativa de ocultar os danos provocados pelo impacto.

O condutor ainda não foi identificado e segue sendo procurado. Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para a identificação das características do veículo envolvido. Com a violência da colisão, a vítima sofreu amputação de parte da perna esquerda. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada em estado grave na UTI.

O caso é investigado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

Foto: Polícia Civil
Foto: Reprodução
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