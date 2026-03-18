quarta-feira, 18/03/2026

Carro do banco de órgãos da Santa Casa capota no Centro da Capital

Envolvidos tiveram apenas ferimentos leves

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Acidente mobiliza bombeiros e atenção de pedestres

Um carro de transporte de órgãos da Santa Casa de Campo Grande capotou nesta quarta-feira (18) após ser atingido por um VW Fox no cruzamento das ruas São Paulo e 13 de Junho, no Centro de Campo Grande. O impacto, registrado por câmeras de segurança, mostrou que a condutora do Fox, de 66 anos, avançou a sinalização de “Pare”, enquanto o Fiat Uno do hospital trafegava na contramão.

Com a batida lateral, o veículo do hospital perdeu a estabilidade e tombou na via, sendo auxiliado por pedestres e trabalhadores antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O atendimento prestado às condutoras e a um passageiro resultou apenas em ferimentos leves. A Polícia Militar de Trânsito deve analisar as imagens para definir responsabilidades, pois ambos os veículos cometeram infrações graves. Não há confirmação sobre transporte de órgãos no momento do acidente.

O trânsito no cruzamento foi parcialmente interrompido, mas já voltou ao normal.

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