Carlos Bolsonaro anuncia renúncia como vereador do Rio

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira sua renúncia ao mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Com a decisão, ele planeja se mudar para Santa Catarina e disputar uma vaga ao Senado em 2026, afirmando cumprir uma “missão maior”.

Durante o discurso, Carlos se emocionou ao falar do pai, Jair Bolsonaro, atualmente preso, e reafirmou seu compromisso com princípios familiares e políticos, destacando que não se trata de uma fuga, mas de continuidade de sua luta.

O parlamentar ressaltou suas realizações, como a criação do Clube de Literatura Clássica e o Dia Municipal da Liberdade de Expressão. Colegas da Câmara, como Carlo Caiado e Rosa Fernandes, prestaram homenagens, destacando sua trajetória iniciada aos 17 anos.

Apesar do apoio, a candidatura de Carlos enfrenta resistências internas no PL de Santa Catarina, especialmente em relação à deputada federal Carol de Toni. A movimentação política do filho de Bolsonaro também pode impactar alianças estratégicas do partido no estado.