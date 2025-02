Carlos Bernardo filia ao PT de olho nas eleições de 2026

Empresário assina filiação em evento do Partido dos Trabalhadores neste domingo em Ponta Porã



O empresário Carlos Bernardo filia ao PT neste domingo, em evento da legenda a ser realizada na Câmara Municipal de Ponta Porã, com a presença de destacadas lideranças.

Além de Bernardo, representantes de vários segmentos estarão engrossando as fileiras do PT em Ponta Porã.

O ato deste domingo, 16, marca os 45 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores no país. No Mato Grosso do Sul, o PT tem participado diretamente da vida política sul-mato-grossense desde a criação do partido.

O empresário Carlos Bernardo disse que sua entrada ao PT congrega um projeto eleitoral e ele mesmo está chegando para reforçar os quadros do partido com as demais lideranças que estão filiando.

“Me sinto muito honrado em ter recebido o convite para estar nas fileiras do PT e contribuir para seu fortalecimento enquanto partido e crescimento buscando trabalhar em favor da nossa população na fronteira”, diz Bernardo.

Ele salienta que o PT tem programa social contemplando todas as camadas da sociedade, desde o trabalhador do campo até comerciantes e empresários dos mais diversos segmentos.

“Hoje o PT é o único partido que consegue agregar essas correntes em suas fileiras, seja do comércio, do setor rural, do trabalhador do campo, do empresário, profissionais liberais, servidores públicos. É um partido eclético e pluralista em sua formação”, destaca Carlos Bernardo.

O ato do PT deste domingo está programado para ter início às 09h30 no plenário da Câmara Municipal de Ponta Porã e deverá contar com a presença de lideranças em nível estadual e nacional, deputados, vereadores e representantes das cidades da região de fronteira.