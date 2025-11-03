terça-feira, 4/11/2025

Carlo Ancelotti deixa Neymar fora da lista

Amistosos contra Senegal e Tunísia encerram atividades de 2025 da Seleção

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (3), na sede da CBF, os jogadores convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia. A Seleção Brasileira enfrentará os senegaleses no dia 15, em Londres, e os tunisianos no dia 18, em Lille. Entre os convocados, destacam-se os goleiros Ederson e Hugo Souza, os zagueiros Marquinhos e Éder Militão, além dos atacantes Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison. No meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá lideram a equipe.

A ausência mais comentada é a de Neymar, que recentemente voltou de lesão e vê suas chances de disputar a Copa do Mundo diminuírem. Desde que assumiu o comando da Seleção, Ancelotti já realizou seis partidas, com três vitórias, duas derrotas e um empate. Esses amistosos marcam o encerramento das atividades da Seleção em 2025, servindo como preparação para a próxima temporada e definição do grupo principal para a Copa do Mundo.

Seleção Brasileira divulga convocados para os jogos contra Senegal e Tunísia

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)
  • Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Luciano Juba (Bahia), Danilo (Flamengo), Wesley (Roma) e Paulo Henrique (Vasco)
  • Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)
  • Meios-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (West Ham)
  • Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras)

CATEGORIAS:
ESPORTE

