Carlo Ancelotti deixa Neymar fora da lista

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (3), na sede da CBF, os jogadores convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia. A Seleção Brasileira enfrentará os senegaleses no dia 15, em Londres, e os tunisianos no dia 18, em Lille. Entre os convocados, destacam-se os goleiros Ederson e Hugo Souza, os zagueiros Marquinhos e Éder Militão, além dos atacantes Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison. No meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá lideram a equipe.
A ausência mais comentada é a de Neymar, que recentemente voltou de lesão e vê suas chances de disputar a Copa do Mundo diminuírem. Desde que assumiu o comando da Seleção, Ancelotti já realizou seis partidas, com três vitórias, duas derrotas e um empate. Esses amistosos marcam o encerramento das atividades da Seleção em 2025, servindo como preparação para a próxima temporada e definição do grupo principal para a Copa do Mundo.
Seleção Brasileira divulga convocados para os jogos contra Senegal e Tunísia
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)
- Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Luciano Juba (Bahia), Danilo (Flamengo), Wesley (Roma) e Paulo Henrique (Vasco)
- Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)
- Meios-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras)