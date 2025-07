Carla Zambelli é presa na Itália

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi presa na Itália nesta terça-feira (29), conforme confirmou o Ministério da Justiça brasileiro. Zambelli havia fugido do Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pelo caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A prisão ocorreu em Roma, em um apartamento onde a parlamentar estava escondida. O deputado italiano Angelo Bonelli revelou em sua conta no X que forneceu o endereço de Zambelli às autoridades locais, que confirmaram a identificação da brasileira.

Na segunda-feira (28), Bonelli publicou que a polícia italiana já estava ciente do paradeiro da deputada. O governo brasileiro havia solicitado oficialmente a extradição de Zambelli, que estava na lista de procurados da Interpol.

A prisão marca um desdobramento importante no caso, que gerou repercussão política e jurídica no Brasil. O Ministério da Justiça acompanha os trâmites para que Zambelli seja extraditada e responda à condenação no país.