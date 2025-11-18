Caravina participa de reunião do MS ativo e reforça apoio aos investimentos em Bandeirantes

O deputado estadual Caravina participou, nesta terça-feira (18), da reunião do programa MS Ativo Municipalismo que definiu um novo pacote de obras e investimentos para o município de Bandeirantes. O encontro, realizado na Governadoria, contou com a presença do governador Eduardo Riedel, do prefeito Celso Abrantes, vereadores e representantes das bancadas estadual e federal.

Durante a reunião, foram confirmadas obras de drenagem e pavimentação que vão transformar de maneira significativa a mobilidade urbana do município. Caravina destacou a importância do diálogo direto com as prefeituras e reforçou que o MS Ativo tem sido fundamental para acelerar o desenvolvimento regional. “Bandeirantes está vivendo um momento histórico de expansão. O Governo do Estado tem sido parceiro, e nós, como parlamentares, temos o dever de apoiar e garantir que esses investimentos cheguem com eficiência e resultado para a população”, afirmou.

As obras anunciadas consolidam um avanço expressivo na infraestrutura da cidade. Atualmente, Bandeirantes tem aproximadamente 40% das ruas asfaltadas. Com os investimentos das fases 1 e 2 do MS Ativo, esse número deve alcançar cerca de 90%, praticamente universalizando a pavimentação urbana. Para Caravina, essa mudança representa mais qualidade de vida e valorização do município

Além das obras de mobilidade, a reunião também garantiu a cedência, pelo Governo do Estado, de dois importantes imóveis públicos: o prédio do antigo hospital, que será destinado à implantação de um asilo, e um colégio estadual atualmente utilizado pelo município. Outro pedido atendido pelo Estado foi o apoio para reforma e adequação de quatro escolas da rede municipal, beneficiando mais de 1,4 mil alunos com melhorias estruturais.

Caravina reforçou que a política municipalista adotada por Mato Grosso do Sul é um exemplo de eficiência na gestão pública. “O MS Ativo descentraliza investimentos, aproxima o Estado das cidades e entrega melhorias reais. A população sente o resultado no dia a dia, e nós vamos seguir acompanhando e apoiando cada etapa desse projeto”, concluiu.

O MS Ativo Municipalismo tem se consolidado como uma das principais estratégias do Governo para fortalecer os 79 municípios do Estado, oferecendo apoio técnico, recursos e planejamento para obras estruturantes que impactam diretamente a qualidade de vida da população.