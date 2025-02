Caravina parabeniza GARRAS por operação contra quadrilha de furtos a bancos

O deputado Caravina apresentou, nesta quinta-feira (27), uma Moção de Aplausos à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) pela prisão de membros de uma quadrilha chilena envolvida em furtos a bancos em Campo Grande. A operação, que resultou na apreensão de cerca de R$ 100 mil, foi uma resposta eficaz a uma onda de furtos que preocupava a população e as autoridades locais.

Caravina destacou a eficiência da GARRAS na identificação e investigação dos criminosos, ressaltando a importância do trabalho da delegacia no combate a crimes complexos. O deputado também enfatizou o profissionalismo e a estratégia adotados pela equipe, elementos essenciais para a segurança pública no estado.

A Moção de Aplausos será analisada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e, se aprovada, será enviada à equipe da GARRAS como reconhecimento pela atuação exemplar. Caravina reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da segurança pública, ressaltando a necessidade de valorizar as forças de segurança no combate ao crime.