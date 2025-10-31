sexta-feira, 31/10/2025

Capital gera 8,2 mil vagas formais e se destaca na economia do MS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Campo Grande encerrou os primeiros nove meses de 2025 com um saldo positivo de 8.253 novas vagas de emprego formal, segundo dados oficiais Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado confirma a capital como um dos principais polos de geração de trabalho e renda do Estado.

Com uma média mensal de 917 novas contratações, a cidade manteve um ritmo consistente de crescimento ao longo do ano. Os meses de fevereiro e abril se destacaram, com 2.624 e 1.459 postos de trabalho criados, respectivamente.

Esse desempenho está diretamente ligado ao fortalecimento do ambiente de negócios local, e reflete o avanço das políticas públicas implementadas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

Campo Grande se tornou mais ágil, simples e atrativa para o empreendedor. A desburocratização e o apoio a novos investimentos são as marcas da administração.

De acordo com o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, os números são resultado direto de um conjunto de ações estruturantes voltadas à desburocratização, à simplificação de processos e ao estímulo à atividade empreendedora. “Entre as medidas de maior impacto, destacamos a Lei de Liberdade Econômica (Lei Complementar nº 528/2024), que desobrigou o uso de alvarás para 68% das atividades de baixo risco, reduzindo custos e tempo de abertura de empresas. Essas ações reforçam Campo Grande como uma cidade que valoriza e apoia quem quer empreender, promovendo um ciclo virtuoso entre setor público e iniciativa privada.”

A legislação tem se mostrado um marco para o empreendedorismo na capital, impulsionando o surgimento de novos negócios e, consequentemente, ampliando a oferta de empregos formais.

Outra frente estratégica conduzida pela Semades é a modernização dos programas de incentivo, como o Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes), que projeta R$ 197 milhões em novos investimentos e a criação de mais de 908 empregos diretos. Além disso, ações como a RedeSIM e a Viabilidade Automática modernizam o licenciamento e reduzem a burocracia, aproximando o empreendedor do poder público de forma mais eficiente.

Com a capital respondendo por quase um quarto das vagas formais criadas no Estado e mais de 40% das novas empresas abertas em Mato Grosso do Sul, o resultado consolida a estratégia da Prefeitura de investir em políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável.

O saldo de mais de 8 mil empregos não representa apenas estatísticas, mas sim milhares de famílias com mais segurança e oportunidades, reflexo de uma economia local forte, diversificada e preparada para o futuro.

CATEGORIAS:
GERAL

