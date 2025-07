Campo-grandense vence L’Étape Rio e vira destaque no ciclismo amador

O que começou como um desafio pessoal contra a obesidade se transformou em um feito histórico no esporte. A campo-grandense Fernanda Aleixo da Silva venceu a L’Étape Rio by Tour de France, uma das provas mais importantes do ciclismo de estrada no Brasil, realizada no último mês na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Fernanda começou a pedalar há três anos, influenciada pelo pai, e logo encontrou no ciclismo uma paixão e um novo estilo de vida. Após perder quase 30 quilos, ela se dedicou intensamente aos treinos e foi convidada a integrar a equipe Vênus Ciclismo, voltada ao alto rendimento.

Com treinos diários de até 150 km nos fins de semana, a atleta se destacou entre centenas de competidores de todo o país. “Foi uma conquista imensa. Levar o nome de Campo Grande ao pódio é uma honra”, disse.

Agora, Fernanda se prepara para novos desafios e segue como exemplo de superação e dedicação no esporte amador brasileiro.