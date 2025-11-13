Campo-grandense Robert Willian faz sucesso no Rio de Janeiro e se torna barbeiro das estrelas

Natural de Campo Grande (MS), o barbeiro Robert Willian, de 32 anos, é um exemplo de talento, dedicação e reinvenção profissional. Com 10 anos de carreira, ele se tornou um dos nomes mais respeitados da barbearia moderna, conquistando reconhecimento como visagista, educador e mentor, além de já ter formado mais de 160 alunos desde 2015.

Conhecido por muitos como Robert Brutus, o profissional foi proprietário da tradicional Brutus Barbearia, que marcou época na Capital sul-mato-grossense até 2022. Sua visão inovadora e sua paixão pela arte de cuidar da imagem masculina o levaram a se destacar também como referência na formação de novos barbeiros.

Robert Willian e o cantor Belo

Em 2023, Robert decidiu dar um passo ousado na carreira e se mudou para o Rio de Janeiro, onde atualmente integra o time da Barbearia do Zé, considerada a maior rede de barbearias do estado. O talento e o carisma do campo-grandense logo chamaram atenção, e hoje ele atende um público seleto, formado por artistas, cantores e jogadores de futebol.

Entre seus clientes estão nomes de peso como o cantor Belo, o atacante Paolo Guerrero e o ex-jogador Juan, ídolo do Flamengo e ex-seleção brasileira.

Com uma trajetória marcada por superação e talento, o campo-grandense segue representando Mato Grosso do Sul com orgulho, mostrando que o profissionalismo e a paixão pela profissão podem abrir portas em qualquer lugar do Brasil.

