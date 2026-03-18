Campo Grande se destaca em saneamento básico

Investimentos elevados reforçam qualidade de vida

Cidade alcança 4ª posição entre as capitais brasileiras com melhores índices de saneamento, segundo o Ranking do Saneamento 2026, divulgado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados. Campo Grande também ocupa a 2ª colocação em investimento médio por habitante, aplicando R$ 217,39 em água e esgoto.

Entre os indicadores, a capital apresenta apenas 20,69% de perdas na distribuição de água, a 3ª menor taxa do país, mantendo 100% de cobertura no abastecimento urbano. Desde 2020, os investimentos por habitante cresceram quase 84%, atingindo R$ 287,78 em 2024, refletindo melhorias contínuas na infraestrutura e gestão eficiente dos serviços.

A concessionária Águas Guariroba, vinculada à Aegea Saneamento, reforça o compromisso com universalização, saúde e desenvolvimento sustentável, consolidando Campo Grande como referência em saneamento no país.