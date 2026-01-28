quarta-feira, 28/01/2026

Campo Grande recebe o 4º Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa

Competição promete reunir atletas de alto nível em abril

Milton
Publicado por Milton
foto-divulgação

Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, será sede do 4º Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa, marcado para 4 de abril de 2026, no Shopping Bosque dos Ipês, com início às 9h e término previsto para as 18h, respeitando intervalo para almoço. O evento é organizado pela Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems), com apoio do shopping e da Fundesporte, e chancelado pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM), reunindo atletas federados e não-federados de toda a região Centro-Oeste.

A competição seguirá a regra Dadinho e deve receber cerca de 32 participantes, incluindo representantes das federações do Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. As inscrições vão até 29 de março de 2026, com taxa de R$ 50 para federados e R$ 80 para não-federados, sendo isentos mulheres, menores de 18 anos e portadores de necessidades especiais com comprovação. Os interessados devem enviar dados de identificação e comprovante de pagamento por formulário ou e-mail, garantindo participação em uma das competições mais aguardadas da região.

O torneio tem como objetivo promover o futebol de mesa, incentivar novos talentos e fortalecer a integração entre clubes e atletas, oferecendo disputas acirradas e momentos de confraternização, além de ampliar a visibilidade da modalidade. Com chancela da CBFM e apoio das federações locais, o evento reforça o calendário esportivo regional e contribui para o crescimento do esporte no Centro-Oeste, consolidando-se como referência na promoção de atletas e da prática competitiva.

A expectativa é que o torneio atraia jogadores experientes e iniciantes, fortalecendo o espírito esportivo e a difusão do futebol de mesa em Mato Grosso do Sul e estados vizinhos.

CATEGORIAS:
ESPORTE

