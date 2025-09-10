Campo Grande recebe a 1ª Bienal Pantanal com programação cultural inédita

Campo Grande se prepara para sediar a primeira edição da Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, entre os dias 4 e 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Com 72 convidados nacionais e internacionais, o evento promete ser um marco cultural para a região.

A programação, inteiramente gratuita, inclui palestras, oficinas, seminários e shows, somando 108 horas de atividades. O historiador Leandro Karnal e a romancista Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra na Academia Brasileira de Letras, estão entre os principais nomes, assim como o músico Almir Sater, que fará o show de abertura. O evento homenageia o poeta Manoel de Barros, ícone da literatura sul-mato-grossense.

Além da diversidade cultural, a Bienal oferece uma agenda especial para estudantes da rede pública, com atividades educativas e artísticas. A feira conta ainda com espaço para editoras locais, fomentando a produção literária regional.

Para mais informações, acesse bienalpantanal.com.br.