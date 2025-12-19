Campo Grande conquista Selo Diamante e se destaca em transparência pública

Campo Grande alcançou o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), o reconhecimento máximo concedido a órgãos que se destacam pela excelência em transparência e acesso à informação. A certificação reforça o compromisso da Prefeitura, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), com uma gestão responsável, aberta e próxima da população.

A entrega do selo ocorreu nesta quinta-feira (4), em Florianópolis (SC), durante cerimônia promovida pela Atricon, com apoio dos Tribunais de Contas estaduais, reunindo representantes de instituições públicas de todo o país.

O Selo Diamante é concedido apenas às instituições que atingem critérios rigorosos relacionados à transparência ativa, abertura de dados, integridade das informações e fortalecimento do controle social. Mais do que um prêmio, simboliza um modelo de gestão que prioriza acesso claro e confiável às informações públicas, consolidando Campo Grande entre as capitais com as melhores práticas do país.

Para o Controlador-Geral do Município, Elton Souza, o reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo e da parceria entre equipe técnica e gestão municipal.“Essa conquista amplia a confiança da população no serviço público, fortalece a participação social e confirma a excelência de Campo Grande na gestão transparente e responsável”, destacou.

Na edição de 2025, o PNTP certificou 2.911 portais públicos, sendo 997 com Selo Diamante, resultado do esforço coletivo para fortalecer a transparência no setor público.

Além do destaque no PNTP, Campo Grande também foi reconhecida no Prêmio Qualidade da Gestão MS 2025, reforçando a evolução da cidade em práticas modernas, eficientes e voltadas à entrega de resultados à sociedade.

Com a conquista do Selo Diamante, Campo Grande se consolida como referência nacional em transparência, integridade e excelência na administração pública, garantindo mais confiança, participação e cidadania para a população.