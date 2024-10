Câmara Municipal aprova Projeto de Lei do Dr. Victor Rocha que cria “Navegação de Pacientes com Câncer de Mama”

Na sessão desta quinta-feira (31), a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei do vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), que institui o “Programa de Navegação de Paciente” para mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A iniciativa busca otimizar o diagnóstico e o início do tratamento, reduzindo barreiras enfrentadas pelos pacientes.

O programa oferece suporte integral e personalizado, garantindo um atendimento mais ágil e humanizado. Com foco na assistência contínua, o objetivo é iniciar o tratamento em prazos menores que os exigidos pela legislação federal, promovendo dignidade e eficiência no cuidado.

“Estamos garantindo um atendimento mais rápido e humano, focado em salvar vidas”, afirmou Dr. Victor Rocha. O projeto inclui a criação da função de “navegador de paciente”, profissional treinado para oferecer suporte emocional e orientar sobre direitos e tratamentos.

Agora, o projeto aguarda a sanção da prefeitura para sua implementação.