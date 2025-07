Baile no Pantanal inspira novo livro infantojuvenil da ALEMS

A ALEMS lançou seu 10º livro digital da coleção Cidadania é o Bicho, intitulado Turma do Folclore em: Baile da Bicharada. A obra valoriza o folclore pantaneiro e busca despertar o interesse de crianças pela identidade cultural da região.

Escrito pela jornalista Aline Kraemer e ilustrado por Luciana Kawassaki, o ebook conta a história do Bicho-homem Pé-de-Garrafa, figura misteriosa que ganha novos contornos ao participar de um animado baile no Pantanal. A narrativa, baseada no livro Chão Batido, de Marlei Sigrist, é enriquecida com desenhos das filhas de Aline, Ana Beatriz e Catarina.

O projeto une literatura, arte e memória regional para preservar tradições e estimular o respeito às raízes culturais. A publicação é gratuita e está disponível online, reforçando o compromisso da ALEMS com a educação cidadã e o patrimônio imaterial sul-mato-grossense.



Catarina e Ana Beatriz e seus desenhos do Pé-de-Garrafa / Fotos: arquivo pessoal