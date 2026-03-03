Câmara de Campo Grande libera R$ 38,5 milhões em benefícios ao Consórcio Guaicurus

Vereadores liberam subsídios e isenção de impostos apesar de serviço precário e críticas da CPI

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou R$ 28 milhões em subsídios e R$ 10,5 milhões em isenção de ISSQN ao Consórcio Guaicurus, totalizando R$ 38,5 milhões em benefícios em 2026. A votação teve 20 votos a favor e oito contra. A proposta já havia sido rejeitada em dezembro de 2025 durante greve de ônibus. Vereadores favoráveis afirmam que a medida evita aumento da tarifa. Críticos citam má gestão, frota sucateada e descumprimento do contrato.

Parlamentares da CPI questionam ônibus fora do prazo legal. Ana Portela (PL) disse que os recursos poderiam ir para saúde e infraestrutura. Luiza Ribeiro (PT) criticou a falta de cumprimento da lei. Jean Ferreira (PT) reforçou a precariedade do serviço. Carlos Augusto Borges (PSB) justificou que votou para proteger usuários da tarifa.