terça-feira, 23/12/2025

Caixa Encantada leva magia do Natal a Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Victor Arguelho/Vice-Governadoria

A campanha “Caixa Encantada – doe um brinquedo, compartilhe magia!” concluiu suas entregas presenciais em Dourados, levando alegria e presentes às crianças atendidas por 11 instituições da cidade. A ação, organizada pela SAD, passou por 54 municípios e arrecadou mais de 127 mil brinquedos em todo o Estado. O evento contou com a presença da primeira-dama Mônica Riedel, que destacou a importância da união e solidariedade para transformar vidas. Crianças como Lara, da etnia Terena, receberam presentes e participaram de apresentações culturais das entidades cadastradas.

O Lar Ebenezer, instituição que acolhe crianças e adolescentes, também foi contemplado. A campanha envolve órgãos públicos, empresas parceiras e servidores, reforçando o espírito coletivo. Em sua décima edição, a Caixa Encantada superou todos os recordes e espalhou a magia do Natal por Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
GERAL

