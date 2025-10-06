terça-feira, 7/10/2025

CAE vota projeto que livra consumidor de pagar pelos “gatos” de energia

Proposta em análise transfere ao governo e às concessionárias o custo de furtos, erros de medição e falhas no faturamento

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ari Melo/Ilustrativa

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vota nesta terça-feira (7) o PL 708/2024, que proíbe repassar ao consumidor os custos causados por perdas não técnicas de energia elétrica, como os famosos “gatos”. O projeto é de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG) e recebeu parecer favorável do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

Pelo texto, os custos com furtos, erros de medição e problemas no faturamento devem ser arcados pela União e pelas empresas concessionárias. A proposta busca proteger os consumidores de pagarem por irregularidades fora de seu controle.

A pauta da CAE inclui ainda projetos sobre auxílio para famílias de pessoas com autismo severo e passe-livre estudantil nacional.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Homem é encontrado morto após cochilo em casa no Nova Lima

Milton - 0
Um homem de 45 anos foi encontrado morto pela esposa após um cochilo na manhã desta terça-feira (30), no Bairro Nova Lima, em Campo...
Leia mais

Casa Rosa realiza 169 atendimentos em mutirão gratuito

Milton - 0
A Casa Rosa promoveu um mutirão de saúde com 169 atendimentos gratuitos, incluindo consultas, exames e orientações para prevenção e diagnóstico precoce do câncer...
Leia mais

Polícia prende 24º palmeirense por emboscada que matou torcedor do Cruzeiro

Milton - 0
Após 11 meses de investigação, a Polícia Militar prendeu o 24º torcedor do Palmeiras envolvido na emboscada contra integrantes da torcida do Cruzeiro, ocorrida...
Leia mais

Renato Câmara destaca força de Sidrolândia na abertura nacional da soja

ANELISE PEREIRA - 0
Na Fazenda Recanto, em Sidrolândia, foi realizada nesta sexta-feira (3/10) a Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025/2026, transmitida pelo Canal Rural...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia