Cadáver é encontrado dentro de carro parado na BR-463

Um caso bizarro chocou motoristas e autoridades na noite desta terça-feira (2), quando a PRF encontrou um cadáver dentro de um carro parado às margens da BR-463, em Ponta Porã. A descoberta ocorreu após denúncias indicarem um possível acidente de trânsito com vítima fatal. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que já prestava atendimento.

Dentro de uma GM/Tracker, foi localizado o corpo de um homem com um profundo corte no pescoço, circunstância que levantou suspeitas sobre a causa da morte. A vítima não portava documentos, o que impossibilitou sua identificação imediata. O veículo estava estacionado em circunstâncias que ainda serão apuradas pela Polícia Civil, para onde o caso foi encaminhado.

A Polícia Civil em Ponta Porã identificou o cadáver como sendo do paraguaio Humberto Daniel Venegas Gayoso, de 44 anos.

A PRF e a Polícia Civil agora trabalham para esclarecer se houve crime, suicídio ou acidente.