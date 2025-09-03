quarta-feira, 3/09/2025

Cadáver é encontrado dentro de carro parado na BR-463

PRF localizou o corpo durante apuração de denúncia de acidente; identidade da vítima ainda é desconhecida.

Milton
Publicado por Milton
FOTO: PRF

Um caso bizarro chocou motoristas e autoridades na noite desta terça-feira (2), quando a PRF encontrou um cadáver dentro de um carro parado às margens da BR-463, em Ponta Porã. A descoberta ocorreu após denúncias indicarem um possível acidente de trânsito com vítima fatal. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que já prestava atendimento.

Dentro de uma GM/Tracker, foi localizado o corpo de um homem com um profundo corte no pescoço, circunstância que levantou suspeitas sobre a causa da morte. A vítima não portava documentos, o que impossibilitou sua identificação imediata. O veículo estava estacionado em circunstâncias que ainda serão apuradas pela Polícia Civil, para onde o caso foi encaminhado.

A Polícia Civil em Ponta Porã identificou o cadáver como sendo do paraguaio Humberto Daniel Venegas Gayoso, de 44 anos.

A PRF e a Polícia Civil agora trabalham para esclarecer se houve crime, suicídio ou acidente.

Foto: A Vítima/Ligado na Redação

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

GOI “dá fim” no estuprador de menina de 6 anos na Capital

Milton - 0
Willian Teixeira Timóteo (20) morreu após trocar tiros com policiais do GOI nesta quinta-feira (28) em Campo Grande. Ele era suspeito de sequestrar, estuprar...
Leia mais

ACP destaca valorização dos servidores e alerta sobre terceirização

ANELISE PEREIRA - 0
A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) se fez mais uma vez intransigente na defesa da educação pública nesta segunda-feira (1), durante...
Leia mais

“Adrenalina a milhão”: pescador mergulha para capturar pintado de 1,61 m em rio de MS

Milton - 0
O guia de pesca Romário Godez viveu uma aventura digna de filme nas primeiras horas da manhã do último sábado (30), no rio Dourados,...
Leia mais

Deputado Caravina é homenageado com título de Cidadão Três-Lagoense

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Caravina recebeu, na noite desta quinta-feira (28), o título de Cidadão Três-Lagoense em sessão solene realizada na Câmara Municipal. A honraria,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia