Caças A-29 da FAB interceptam avião com drogas na Amazônia

A FAB interceptou, na quarta-feira (10), um avião bimotor que entrou ilegalmente no espaço aéreo nacional vindo da Venezuela. A operação, realizada no âmbito da Operação Ágata Ostium, foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) em parceria com a Polícia Federal (PF).

A aeronave Beechcraft 58 Baron, prefixo PR-DCS, foi localizada por radares por volta das 9h. Caças A-29 Super Tucano realizaram a interceptação, seguindo os protocolos de policiamento do espaço aéreo. Ao ignorar ordens da Defesa Aérea, o piloto desceu bruscamente e lançou o avião na represa de Balbina, próxima a Presidente Figueiredo (AM).

Equipes da PF, transportadas por um helicóptero Bell 412, localizaram a aeronave e apreenderam cerca de 380 quilos de skunk. A operação reforça a integração entre forças armadas e segurança pública na defesa das fronteiras e combate ao tráfico internacional de drogas.