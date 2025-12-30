terça-feira, 30/12/2025

Caatinga terá 10 milhões de hectares recuperados

Foto: Gabriel Carvalho

O governo federal lançou o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAB-Brasil), que prevê recuperar 10 milhões de hectares de terras degradadas na Caatinga até 2045. Considerado um importante sumidouro de carbono e crucial para a infiltração de água no solo, o bioma enfrenta intensa ameaça de desertificação. O plano inclui 175 iniciativas voltadas à restauração do solo, recomposição vegetal, disponibilidade hídrica e geração de empregos. Além da Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica e áreas do Pantanal estão em risco. Comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares passam a integrar programas de pagamento por serviços ambientais.

O plano também prevê sistemas de alerta precoce, unidades de conservação e conectividade de paisagens nativas. Segundo especialistas, a desertificação é acelerada pelo uso inadequado do solo e pelas mudanças climáticas, ameaçando milhões de pessoas. A iniciativa busca unir preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

