CAARAPÓ: Sala do empreendedor conquista Selo Ouro do Sebrae pela primeira vez

A Sala do Empreendedor de Caarapó foi reconhecida, pela primeira vez, com o Selo Ouro Sebrae de Referência em Atendimento, uma das mais importantes premiações concedidas às Salas do Empreendedor que se destacam pela qualidade no suporte e orientação aos micro e pequenos empreendedores.

A conquista reafirma a excelência do atendimento prestado no município e consolida Caarapó como referência estadual no fomento ao empreendedorismo.

Nesta 4ª edição da premiação, 40 municípios estavam inscritos em Mato Grosso do Sul. Ao todo, apenas 19 Salas do Empreendedor foram premiadas, sendo 13 com Selo Ouro e 6 com Selo Prata. Estar entre as Salas Ouro demonstra o compromisso da gestão municipal com um atendimento eficiente, humanizado e resolutivo para quem deseja abrir, regularizar ou fortalecer seu negócio.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento avalia critérios como qualidade dos serviços oferecidos, eficiência nos processos, capacitação da equipe e impacto no desenvolvimento econômico local. O reconhecimento é resultado do trabalho técnico, da dedicação da equipe e da parceria com os empreendedores do município.

Com a conquista do Selo Ouro, Caarapó agora avança para uma nova etapa e irá concorrer ao Selo Diamante, premiação de nível nacional que reúne os melhores atendimentos do país.

A administração municipal destaca que o fortalecimento do empreendedorismo é prioridade estratégica para a geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável, consolidando políticas públicas voltadas ao crescimento econômico e à valorização de quem empreende em Caarapó.