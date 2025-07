CAARAPÓ: Em apenas 7 meses, frota é ampliada com novos veículos e garante mais mobilidade, eficiência e qualidade

A Prefeitura de Caarapó segue consolidando avanços na reestruturação dos serviços públicos, promovendo investimentos que fazem diferença direta no dia a dia da população. Um dos destaques desses primeiros sete meses de gestão é a significativa renovação da frota municipal, que fortalece a capacidade operacional da administração em áreas estratégicas como saúde, educação, assistência social e agricultura.

No total, já foram incorporados à frota:

1 caminhonete destinada à Vigilância em Saúde e Controle de Vetores, adquirida em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que será usada para reforçar as ações de combate às endemias, vigilância epidemiológica e cobertura das equipes de saúde pública;

3 ônibus escolares, garantindo transporte com mais segurança, pontualidade e conforto aos estudantes da rede municipal, sobretudo aqueles que residem em regiões rurais, distritos e aldeias indígenas. A medida assegura o direito à educação com dignidade e reforça a política de inclusão escolar;

1 ônibus para a Assistência Social, viabilizado por emenda parlamentar federal, que atenderá as equipes e os usuários dos programas socioassistenciais. O novo veículo representa mais acessibilidade, dignidade e segurança no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social;

2 caminhões que serão incorporados nos próximos dias à frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento. Os veículos foram adquiridos por meio de convênio com o CONISUL (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul) e vão reforçar o suporte logístico às ações de fomento à produção rural, transporte de insumos e melhorias em estradas vicinais.

A ampliação da frota representa um salto de qualidade na gestão dos serviços públicos. Na saúde, possibilita ações mais ágeis e amplas de prevenção. Na educação, promove o acesso efetivo à escola com mais segurança. Na assistência social, favorece o cuidado humanizado com famílias em situação de risco. E no campo, reforça o compromisso com o desenvolvimento rural, contribuindo para a geração de renda e a valorização do pequeno produtor.

Todos esses investimentos fazem parte de um planejamento técnico bem estruturado, com responsabilidade fiscal, articulação institucional e foco na melhoria contínua da infraestrutura pública. O apoio do Governo do Estado, dos parlamentares parceiros e do CONISUL tem sido essencial para viabilizar essas conquistas, demonstrando que a união de esforços entre diferentes esferas de poder traz resultados concretos para a população.

Avanço com responsabilidade.

A renovação da frota municipal é mais uma etapa do plano de modernização dos serviços públicos de Caarapó. Em apenas sete meses, os resultados já são visíveis nas ruas, nas escolas, nas unidades de saúde e no campo. A Prefeitura segue comprometida com uma gestão eficiente, transparente e centrada nas necessidades reais da população.