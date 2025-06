Caarapó abre edital para levar internet via satélite Starlink e conectar distritos e aldeias

Nesta semana, a gestão municipal lançou o edital de licitação para a futura contratação de internet via satélite, utilizando tecnologia Starlink, com fornecimento de equipamentos em comodato. O objetivo é conectar, de forma estável e eficiente, as unidades públicas de saúde, assistência social e educação, que hoje enfrentam limitações devido à precariedade da conexão existente nas localidades mais afastadas do centro urbano.

Por muitos anos, a ausência de internet de qualidade nas comunidades indígenas e nos distritos de Nova América e Cristalina comprometeu a efetividade dos serviços públicos. Consultas médicas dependentes de sistemas online, cadastros socioassistenciais, acompanhamento de programas federais, atividades pedagógicas remotas e até simples comunicações internas eram frequentemente prejudicados.

A contratação da internet via satélite tem como proposta garantir conexão rápida, estável e segura para: CRAS Indígena, que desempenha papel fundamental no atendimento e acompanhamento das famílias nas aldeias; Posto de Saúde Felomena Rosa Martins (Distrito de Cristalina) e Posto de Saúde Idalia Rosa de Jesus (Distrito de Nova América), que dependem da internet para acesso ao sistema de regulação, prontuários eletrônicos, agendamento de consultas e integração com a rede de saúde estadual e federal; Escola Municipal Indígena Ñandejara – Polo e suas extensões (Loide Bonfim Andrade, Saverá, Mbocajá, Guira Arandu Roka), responsáveis pela formação de centenas de crianças e adolescentes das comunidades indígenas; CMEI Rita Tereza de Araújo Silva – Polo Nova América e Extensão Cristalina, que oferece educação infantil de qualidade e passará a contar com recursos digitais aprimorados para potencializar o aprendizado.

A escolha pela tecnologia via satélite, especialmente utilizando o sistema Starlink, se justifica pela sua capacidade de oferecer cobertura em locais onde as tecnologias tradicionais (fibra óptica, rádio ou 4G) não chegam com eficiência. A internet via Starlink não depende de torres ou cabeamentos terrestres, operando diretamente por meio de satélites de baixa órbita, o que garante maior estabilidade, menor latência e altas velocidades de conexão, mesmo em áreas remotas.

Essa solução já tem sido adotada por diversos municípios brasileiros, especialmente na região Norte, Centro-Oeste e em comunidades rurais. Ao garantir internet de alta qualidade para essas unidades, a Prefeitura de Caarapó promove benefícios diretos para a população, tais como: melhoria no atendimento de saúde, com acesso em tempo real a sistemas e serviços; aumento da eficiência no acompanhamento de programas sociais, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e CadÚnico; ampliação das ferramentas pedagógicas, acesso a conteúdos digitais e capacitação de professores e alunos; maior agilidade nos processos administrativos, reduzindo deslocamentos e custos operacionais;

Fortalecimento da cidadania, garantindo que os moradores dessas localidades tenham acesso pleno a serviços públicos e informações.

Essa iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Caarapó com uma gestão pública moderna, eficiente, transparente e que não mede esforços para reduzir desigualdades. Levar conectividade aos distritos e aldeias não é apenas uma melhoria técnica — é garantir dignidade, acesso e direitos para todos.

“É uma ação que demonstra nosso olhar atento para todos os cantos do município. Não mediremos esforços para que todos tenham acesso à tecnologia, aos serviços públicos de qualidade e às oportunidades que a conectividade proporciona. É desenvolvimento e mais qualidade de vida para nossa população”, reforça a gestão municipal.

O processo de licitação está em andamento e, após sua conclusão, a previsão é que os equipamentos sejam instalados e o serviço entre em operação, beneficiando diretamente centenas de famílias que vivem nas comunidades atendidas.

Prefeitura de Caarapó – trabalhando por um município mais justo, conectado e preparado para os desafios do presente e do futuro.

A transformação digital dos serviços públicos se tornou uma realidade e uma necessidade em todo o país. Pensando nisso, a Prefeitura de Caarapó está dando um passo decisivo para superar um dos maiores desafios históricos enfrentados nos distritos e aldeias: a falta de acesso à internet de qualidade.

Nesta semana, a gestão municipal lançou o edital de licitação para a futura contratação de internet via satélite, utilizando tecnologia Starlink, com fornecimento de equipamentos em comodato. O objetivo é conectar, de forma estável e eficiente, as unidades públicas de saúde, assistência social e educação, que hoje enfrentam limitações devido à precariedade da conexão existente nas localidades mais afastadas do centro urbano.

Por muitos anos, a ausência de internet de qualidade nas comunidades indígenas e nos distritos de Nova América e Cristalina comprometeu a efetividade dos serviços públicos. Consultas médicas dependentes de sistemas online, cadastros socioassistenciais, acompanhamento de programas federais, atividades pedagógicas remotas e até simples comunicações internas eram frequentemente prejudicados.

A contratação da internet via satélite tem como proposta garantir conexão rápida, estável e segura para: CRAS Indígena, que desempenha papel fundamental no atendimento e acompanhamento das famílias nas aldeias; Posto de Saúde Felomena Rosa Martins (Distrito de Cristalina) e Posto de Saúde Idalia Rosa de Jesus (Distrito de Nova América), que dependem da internet para acesso ao sistema de regulação, prontuários eletrônicos, agendamento de consultas e integração com a rede de saúde estadual e federal; Escola Municipal Indígena Ñandejara – Polo e suas extensões (Loide Bonfim Andrade, Saverá, Mbocajá, Guira Arandu Roka), responsáveis pela formação de centenas de crianças e adolescentes das comunidades indígenas; CMEI Rita Tereza de Araújo Silva – Polo Nova América e Extensão Cristalina, que oferece educação infantil de qualidade e passará a contar com recursos digitais aprimorados para potencializar o aprendizado.

A escolha pela tecnologia via satélite, especialmente utilizando o sistema Starlink, se justifica pela sua capacidade de oferecer cobertura em locais onde as tecnologias tradicionais (fibra óptica, rádio ou 4G) não chegam com eficiência. A internet via Starlink não depende de torres ou cabeamentos terrestres, operando diretamente por meio de satélites de baixa órbita, o que garante maior estabilidade, menor latência e altas velocidades de conexão, mesmo em áreas remotas.

Essa solução já tem sido adotada por diversos municípios brasileiros, especialmente na região Norte, Centro-Oeste e em comunidades rurais. Ao garantir internet de alta qualidade para essas unidades, a Prefeitura de Caarapó promove benefícios diretos para a população, tais como: melhoria no atendimento de saúde, com acesso em tempo real a sistemas e serviços; aumento da eficiência no acompanhamento de programas sociais, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e CadÚnico; ampliação das ferramentas pedagógicas, acesso a conteúdos digitais e capacitação de professores e alunos; maior agilidade nos processos administrativos, reduzindo deslocamentos e custos operacionais;

Fortalecimento da cidadania, garantindo que os moradores dessas localidades tenham acesso pleno a serviços públicos e informações.

Essa iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Caarapó com uma gestão pública moderna, eficiente, transparente e que não mede esforços para reduzir desigualdades. Levar conectividade aos distritos e aldeias não é apenas uma melhoria técnica — é garantir dignidade, acesso e direitos para todos.

“É uma ação que demonstra nosso olhar atento para todos os cantos do município. Não mediremos esforços para que todos tenham acesso à tecnologia, aos serviços públicos de qualidade e às oportunidades que a conectividade proporciona. É desenvolvimento e mais qualidade de vida para nossa população”, reforça a gestão municipal.

O processo de licitação está em andamento e, após sua conclusão, a previsão é que os equipamentos sejam instalados e o serviço entre em operação, beneficiando diretamente centenas de famílias que vivem nas comunidades atendidas.

Prefeitura de Caarapó – trabalhando por um município mais justo, conectado e preparado para os desafios do presente e do futuro.