Briga em presídio termina com detento esfaqueado na Máxima

Na manhã desta terça-feira (27), um detento de 27 anos foi esfaqueado durante o banho de sol no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande. O autor, um interno de 48 anos, utilizou uma faca artesanal para atingir a vítima. Segundo o boletim de ocorrência, o preso foi ferido no pescoço, nas costas e na altura do rim. A confusão foi rapidamente controlada pela equipe de agentes penitenciários da Máxima, que conseguiram separar os dois detentos.

A vítima recebeu atendimento médico no setor de enfermagem do presídio, mas precisou ser transferida para outra unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos. O policial penal que interveio na ocorrência prestou depoimento na delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do ataque.

O episódio levanta novamente a questão da segurança e da vigilância dentro das unidades prisionais de Campo Grande, principalmente no que diz respeito à entrada e controle de objetos ilícitos, como armas artesanais. As autoridades seguem investigando o caso para evitar novos incidentes.