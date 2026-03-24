Briga em presídio de MS deixa mortos e feridos

Conflito ocorre em Dois Irmãos do Buriti e mobiliza equipes da Agepen

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Agepen esclarece ação rápida da polícia penal

Uma briga nesta terça-feira (24) entre detentos na Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, terminou com um morto e oito feridos. O conflito teria começado após uma confusão entre internos, e um deles não resistiu aos ferimentos. Outros oito detentos ficaram feridos e receberam atendimento médico. A Agepen informou que o episódio não é classificado como rebelião e ressaltou que equipes do COPE atuaram rapidamente para controlar a situação.

Ainda não há informações sobre a motivação da briga, e as autoridades devem apurar as circunstâncias. A agência reforçou que a contenção foi rápida e coordenada, garantindo a segurança da unidade. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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