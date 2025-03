Briga em academia foi motivada por treino de aluna: ‘deixou ela desconfortável durante agachamento’

Após o vídeo de uma briga em uma academia na região do São Francisco viralizar nas redes, um dos envolvidos usou a rede social para esclarecer o ocorrido. Segundo o rapaz que aparece arremessando pesos contra o outro, a briga foi motivada por constrangimento de uma jovem durante agachamento.

O vídeo, que logo viralizou, foi inicialmente visto como uma simples briga entre “marombas”, mas a motivação segundo um dos envolvidos foi o constrangimento de uma aluna por conta do outro rapaz.

Em um vídeo de esclarecimento postado nas redes sociais, o jovem que aparece arremessando os pesos, identificado como Alvino, explicou que a briga começou devido ao comportamento do outro rapaz, que estava muito próximo à jovem durante seu exercício de agachamento.

A situação, segundo o relato de Alvino e da própria jovem, começou quando o outro rapaz, que estava aparentemente aguardando para usar um equipamento próximo, ficou muito próximo dela enquanto ela realizava o agachamento.

“O rapaz estava com o celular virado para mim e parecia estar me filmando. Isso fez eu me sentir muito desconfortável”, contou a jovem.

Ela chamou o Alvino, mas a situação piorou e virou uma discussão. “Eu pedi para ele aguardar ao lado de outro aparelho pois ela estava agachando e ele estava muito próximo. Quando ele se recusou”, conta.

O rapaz contou também que, em determinado momento, o outro o empurrou e pediu para que ele saísse de sua frente. “Eu falei: ‘Você não está vendo que ela está agachando aqui? Você está deixando ela desconfortável, cara. Aguardar ali’, e foi aí que as coisas começaram a sair de controle”, explicou Alvino.

De acordo com o jovem, a tensão aumentou quando o rapaz alegou que estava apenas esperando a máquina, mas Alvino explicou que havia mais de um aparelho disponível e que ele poderia ter esperado em um local mais afastado.

“Muitas mulheres ficam desconfortáveis com essa proximidade. Não é sobre a pessoa ser bonita, mas sobre a atitude. Ele desrespeitou de forma grotesca. Existem mulheres que não vão à academia por causa disso. Isso não é normal”, defendeu Alvino.

Após a discussão, o clima esquentou ainda mais. Alvino afirmou que, em um impulso, jogou os pesos no rapaz. “Eu errei ao fazer isso, mas a galera começou a se envolver e o rapaz tentou me agredir com um soco, pegou de relance. Eu joguei os pesos em reação, mas estava descontrolado na hora”, explicou o jovem.

A jovem, por sua vez, reiterou que essa foi a primeira vez em muito tempo de treino que se sentiu desconfortável em um ambiente de academia, um espaço que, para muitos, deveria ser livre de qualquer tipo de assédio ou invasão de privacidade. “Eu treino há muito tempo e nunca tinha passado por algo assim. Só queria treinar em paz”, disse.







