Brasileiro ex-campeão do UFC sofre acidente de carro

Deiveson Figueiredo, ex-campeão peso-mosca do UFC, passou por um susto na manhã desta quinta-feira (30). O lutador teve seu carro atingido por outro veículo enquanto trafegava por ruas de Belém, capital do Pará, e acabou capotando diversas vezes.

Em suas redes sociais, Figueiredo compartilhou vídeos do acidente, mostrando o carro tombado com os vidros estilhaçados no chão. Apesar da gravidade da situação, o lutador tranquilizou os fãs, afirmando que está bem e agradecendo pelo “livramento”.

Segundo relato do atleta, o veículo que colidiu com o seu parecia estar em alta velocidade e surgiu de uma rua secundária, atingindo o meio do carro que ele dirigia. Posteriormente, Deiveson registrou imagens do carro sendo rebocado pelo guincho.

Com 13 anos de carreira no MMA profissional, Figueiredo acumula 25 vitórias, cinco derrotas e um empate. Ele conquistou o cinturão peso-mosca do UFC em 2020 e teve batalhas memoráveis contra Brandon Moreno. Seu último combate no UFC foi em outubro, quando derrotou Montel Jackson por decisão dividida.