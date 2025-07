Brasil pronto para quartas da Liga das Nações com time definido

Nesta terça-feira (22), o técnico José Roberto Guimarães confirmou as 14 jogadoras que estarão à disposição da seleção brasileira feminina de vôlei para o duelo contra a Alemanha, nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), pelas quartas de final da Liga das Nações, em Lodz. A partida será transmitida pelo sportv2 e acompanhada em tempo real pelo ge.

O Brasil avançou em segundo lugar na fase preliminar, com 11 vitórias em 12 jogos, atrás apenas da Itália, única equipe com 100% de aproveitamento. A central Luzia, convocada inicialmente, não foi relacionada para esta partida, mas pode entrar nas próximas fases, caso a equipe avance.

A seleção segue desfalcada da ponteira Ana Cristina, que sofreu lesão no joelho contra a França e está fora do Mundial na Tailândia. As levantadoras escolhidas foram Macris e Roberta; as opostas, Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara; as ponteiras, Gabi, Helena e Júlia Bergmann; as centrais, Diana, Júlia Kudiess e Lorena; e as líberos, Laís e Marcelle.

O Brasil busca agora a vaga na semifinal para manter viva a chance de conquistar o título da Liga das Nações.