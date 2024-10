Brasil lança 1,3 milhão de toneladas de plástico no oceano anualmente

Um relatório recente da ONG Oceana aponta que o Brasil é o maior poluidor da América Latina, despejando anualmente 1,3 milhão de toneladas de plástico no oceano, o que representa 8% da poluição plástica global. O estudo, intitulado “Fragmentos da Destruição”, revela que a poluição afeta 200 espécies marinhas, com 85% delas em risco de extinção.

A pesquisa revelou que 10% dos animais que ingeriram plástico morreram devido a problemas como desnutrição e imunidade comprometida. Entre as espécies mais afetadas estão as tartarugas marinhas, com 82,2% das amostras contaminadas, e peixes amazônicos, com 98% de ingestão de microplásticos.

Os pesquisadores alertam que a contaminação afeta a cadeia alimentar e pode impactar a saúde humana. Para enfrentar essa crise, a Oceana recomenda ações imediatas, como investimentos em alternativas ao plástico e a criação de legislação específica para regular a produção e descarte de plásticos descartáveis.