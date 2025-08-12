Brasil inaugura primeiro Samu Indígena em MS

Foi inaugurado no último sábado (9), na Aldeia Jaguapiru o primeiro SAMU Indígena do Brasil em Dourados. O lançamento ocorreu no Dia Internacional dos Povos Indígenas e representa um marco na atenção à saúde dos povos originários.

Com uma equipe bilíngue composta por 14 profissionais entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e motoristas-socorristas — o serviço tem o objetivo de atender, 24 horas por dia, cerca de 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Sete dos profissionais falam fluentemente guarani.

A nova base do Samu conta com uma ambulância exclusiva e recebeu investimento anual de R$ 341 mil. A expectativa é que o tempo médio de atendimento seja reduzido pela metade, já que os atendimentos antes eram feitos pela unidade convencional do Samu de Dourados.

O atendimento será integrado à Central de Regulação Urbana e permitirá encaminhamento direto a hospitais com profissionais capacitados em línguas indígenas, como o HU-UFGD. A iniciativa foi destacada pelo secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, como um modelo que pode ser expandido nacionalmente.

