quarta-feira, 26/11/2025

Brasil ganha primeira vacina nacional contra a dengue

Vacinação nacional deve começar em 2026

Milton
Milton
Foto: Frame EBC

A Anvisa aprovou nesta quarta-feira (26) a Butantan-DV, primeira vacina brasileira e primeira dose única do mundo contra a dengue. O imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, será destinado a pessoas entre 12 e 59 anos e deve começar a ser aplicado a partir de 2026, após inclusão no Programa Nacional de Imunizações.

Segundo o Ministério da Saúde, o processo de incorporação ao PNI deve ser acelerado nos próximos meses para viabilizar a contratação e a definição da estratégia nacional de vacinação. A decisão se baseia em cinco anos de acompanhamento clínico que demonstraram 74,7% de eficácia geral na prevenção da doença.

Dados adicionais indicam 91,6% de proteção contra casos graves e 100% de eficácia contra hospitalizações, reforçando o potencial do imunizante para reduzir o impacto da dengue no País. O estudo envolveu mais de 16 mil voluntários em 14 Estados e já teve resultados parciais publicados em revistas científicas internacionais.

BOCA AGRONEGÓCIO

