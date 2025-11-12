Brasil estreia com sete duplas no Mundial de Vôlei de Praia na Austrália

Maior campeão da história, o Brasil estreia nesta quinta-feira (13) na 15ª edição do Mundial de Vôlei de Praia, que acontece pela primeira vez em Adelaide, na Austrália. O país será representado por sete duplas, entre elas as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, que abrem a participação brasileira às 20h30 (horário de Brasília) contra as australianas Phillipse e Mears.
Embaladas por ótimas campanhas no circuito mundial, as atletas buscam repetir o sucesso das últimas temporadas e conquistar mais um ouro. A competição reúne 96 duplas, divididas em 12 grupos, e segue até o dia 23 de novembro.
Além das campeãs, o Brasil conta com estreias de destaque, como a dupla Thâmela e Victória, líderes do ranking mundial, e os experientes Evandro e Arthur Lanci. Com 35 medalhas conquistadas na história, o país busca ampliar sua hegemonia na modalidade e reafirmar sua força nas areias internacionais.
Jogos das duplas brasileiras
QUINTA-FEIRA (13)
20h30 – Ana Patrícia/Duda x Phillips/Mears (Austrália) – Grupo F
21h30 – Thâmela/Vic x Gaona/Allcca (Peru) – Grupo A
23h30 – Evandro/Arthur Lanci x Mora/Lopez (Nicarágua) – Grupo D
SEXTA (14)
3h30 – Carol/Rebecca x Marwa/Nada (Egito) – Grupo B
6h – van Driel, E./Bekhuis (Países Baixos) x Vitória/Hegê – Grupo C
8h – George/Saymon x André/Renato – Grupo C
21h30 – Carol/Rebecca x Konink/Poiesz (Países Baixos) – Grupo B
SÁBADO (15)
0h30 – George/Saymon x Burnett/Hodges (Austrália) – Grupo C
0h30 – Ana Patrícia/Duda x Okla/Lunio (Polônia) – Grupo F
2h30 – Åhman/Hellvig (Suécia) x André/Renato – Grupo C
2h30 – Thâmela/Vic x Michelle/Corrales (Paraguai) – Grupo A
3h30 – Evandro/Arthur Lanci x Amieva/Bueno (Argentina) – Grupo D
19h30 – Nuss/Brasher (EUA) x Vitória/Hegê – Grupo C
21h30 – Ana Patrícia/Duda x Svozilova/Stochlova (República Tcheca) – Grupo F
DOMINGO (16)
3h30 – André/Renato x Burnett/Hodges (Austrália) – Grupo C
8h00 – Åhman/Hellvig (Suécia x George/Saymon – Grupo C
19h30 – Carol/Rebecca x Davidova/Khmil (Ucrânia) – Grupo B
20h30 – Evandro/Arthur Lanci x Henning/Wüst (Alemanha) – Grupo D
20h30 – Vitória/Hegê x Pamela/Esther M (Nigéria – Grupo C
21h30 – Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia) – Grupo A