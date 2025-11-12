quarta-feira, 12/11/2025

Brasil estreia com sete duplas no Mundial de Vôlei de Praia na Austrália

Milton
Publicado por Milton
Foto: Luiza Moraes

Maior campeão da história, o Brasil estreia nesta quinta-feira (13) na 15ª edição do Mundial de Vôlei de Praia, que acontece pela primeira vez em Adelaide, na Austrália. O país será representado por sete duplas, entre elas as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, que abrem a participação brasileira às 20h30 (horário de Brasília) contra as australianas Phillipse e Mears.

Embaladas por ótimas campanhas no circuito mundial, as atletas buscam repetir o sucesso das últimas temporadas e conquistar mais um ouro. A competição reúne 96 duplas, divididas em 12 grupos, e segue até o dia 23 de novembro.

Além das campeãs, o Brasil conta com estreias de destaque, como a dupla Thâmela e Victória, líderes do ranking mundial, e os experientes Evandro e Arthur Lanci. Com 35 medalhas conquistadas na história, o país busca ampliar sua hegemonia na modalidade e reafirmar sua força nas areias internacionais.

Jogos das duplas brasileiras

QUINTA-FEIRA (13)

20h30 – Ana Patrícia/Duda  x Phillips/Mears (Austrália) – Grupo F

21h30 – Thâmela/Vic x Gaona/Allcca (Peru) – Grupo A

23h30 – Evandro/Arthur Lanci  x Mora/Lopez (Nicarágua) – Grupo D

SEXTA (14) 

3h30 – Carol/Rebecca x Marwa/Nada (Egito) – Grupo B

3h30 – Carol/Rebecca x Marwa/Nada (Egito) – Grupo B

6h – van Driel, E./Bekhuis (Países Baixos) x Vitória/Hegê – Grupo C

8h  – George/Saymon  x André/Renato – Grupo C

21h30 – Carol/Rebecca  x Konink/Poiesz (Países Baixos) – Grupo B

SÁBADO (15)

0h30 – George/Saymon x Burnett/Hodges (Austrália) – Grupo C

0h30 – Ana Patrícia/Duda x Okla/Lunio (Polônia) – Grupo F

2h30 – Åhman/Hellvig (Suécia) x André/Renato – Grupo C

2h30 – Thâmela/Vic  x Michelle/Corrales (Paraguai) – Grupo A

3h30 – Evandro/Arthur Lanci x Amieva/Bueno (Argentina) – Grupo D

19h30 – Nuss/Brasher (EUA) x Vitória/Hegê – Grupo C

21h30 – Ana Patrícia/Duda x Svozilova/Stochlova (República Tcheca) – Grupo F

DOMINGO (16) 

3h30 – André/Renato x Burnett/Hodges (Austrália) – Grupo C

8h00 – Åhman/Hellvig (Suécia x George/Saymon  – Grupo C

19h30 – Carol/Rebecca x Davidova/Khmil (Ucrânia) – Grupo B

20h30 – Evandro/Arthur Lanci x Henning/Wüst (Alemanha) – Grupo D

20h30 – Vitória/Hegê x Pamela/Esther M (Nigéria – Grupo C

21h30 – Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia) – Grupo A

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia prende quadrilha do tráfico em Três Lagoas

Milton - 0
Na tarde desta quinta-feira (6), a Polícia Civil prende quadrilha de tráfico em Três Lagoas durante operação no Condomínio Andorinha, no bairro Novo Oeste....
Leia mais

Mercado chinês reabre portas para frango brasileiro

Milton - 0
A China anunciou a retirada da suspensão sobre as importações de carne de frango do Brasil, que estavam interrompidas desde maio, após um caso...
Leia mais

Família é assassinada a facadas e queimada em Rochedo

Milton - 0
Em Rochedo Rosimeire Vieira de Oliveira (37) sua mãe, Irailde Vieira Flores Oliveira (83) e o filho, Bruno de Oliveira Gonçalves (14) foram vítimas...
Leia mais

STF começa a julgar recursos de Bolsonaro e aliados nesta sexta

ANELISE PEREIRA - 0
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa, nesta sexta-feira (7/11), o julgamento dos embargos de declaração dos condenados do chamado núcleo crucial...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia