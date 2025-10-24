Brasil e União Europeia avançam em cooperação sanitária e comercial

Ontem (23), o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luís Rua, e o comissário europeu para Agricultura, Christophe Hansen, reuniram-se em São Paulo para consolidar avanços na cooperação bilateral. O encontro contou com representantes da União Europeia e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reforçando a importância do diálogo estratégico.

O foco principal da reunião foi a agenda sanitária, com destaque para o retorno do pre-listing de estabelecimentos habilitados a exportar carne de aves à UE e o atendimento a pleitos europeus relacionados ao acesso a mercados. Também foram discutidas auditorias em pescados, pre-listing de ovos e carne bovina, certificação eletrônica e reconhecimento mútuo de produtos orgânicos.

As partes reafirmaram o compromisso de manter um mecanismo permanente de alto nível, garantindo previsibilidade e transparência nas relações comerciais. Além disso, foram debatidas oportunidades do futuro acordo Mercosul–UE, com benefícios potenciais para agricultores de ambos os lados. A próxima reunião está prevista para o primeiro trimestre de 2026, fortalecendo o intercâmbio agroalimentar.